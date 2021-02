JI fará 20 anos doando 40 cestas básicas ao Hospital Padre Colombo

Um dos jornais mais antigos e em circulação impressa de forma mensal no município, O Jornal da Ilha, completará 20 anos de fundação no próximo dia 16 de fevereiro. Sem festa para evitar aglomeração e sem a presença física na missa do meio dia na Catedral da Padroeira de Parintins, Nossa Senhora do Carmo, em decorrência da pandemia, o diretor Carlos Alberto Frazão, comemorará a data marcante com entrega de 40 cestas básicas ao hospital Padre Colombo.

“Sempre nesta data, 16 de fevereiro, comemoramos fazendo sorteios no rádio, desta vez, resolvi, ofertar 20 cestas básicas ao Hospital Padre Colombo, que já cuidou da minha mãe e de mim. É o mínimo que posso fazer por esta terra que adotei e me adotou. Serão 20 cestas com recursos próprios do nosso jornal, mais 5 ofertadas pelo Padrinho do Jornal, o nobre vereador Massison Cursino e 10 doadas pelo jornalista baiano Roque Costa”, disse Carlos Frazão.

Divulgando Parintins e as demais cidades do Baixo Amazonas, a redação do JI fica localizada na Avenida Amazonas, 1810-Altos, Centro. O jornal já recebeu prêmio nacional (Troféu Excelência e Qualidade Brasil, da BRASIL LIDER, em São Paulo), em 2013. O Jornal da Ilha foi o primeiro a circular em Parintins com jornal impresso colorido e pioneiro a atuar 100% digitalizado na cidade através do site www.ojornaldailha.com. além da homenagem por meio do troféu Destaques-JI a personalidades da cidade.

Os exemplares de todas as suas edições desde o ano de 2001 (ano de sua fundação) até 2019, podem ser encontradas na biblioteca da ICSEZ/UFAM, localizada na Estrada Eduardo Braga. Carlos Frazão agradece o importante apoio da Gráfica João XXIII, do gerente Fran Canto, responsável pela encadernação dos volumes doados anualmente à biblioteca da Universidade Federal do Amazonas.

Kedson Silva JI

Fotos: Divulgação e Arquivo JI