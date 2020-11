Joe Biden vence Trump e é eleito o 46º presidente dos Estados Unidos

(crédito: Jim Watson/AFP)

O candidato Joe Biden venceu a corrida à Casa Branca contra Donald Trump e se tornará o 46º presidente dos Estados Unidos. Após quatro dias de suspense, o candidato democrata e ex-vice-presidente de Barack Obama venceu com 273 delegados, graças a uma vitória no importante estado da Pensilvânia, de acordo com a CNN, NBC e CBS.

Joseph Robinette Biden Jr. nasceu em 20 de novembro de 1942, na cidade de Scranton, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele é o filho mais velho de Joseph Biden, um humilde vendedor de carros que faleceu em 2002, sempre lembrado pelo filho como um homem que nunca desistia. Com a recessão dos EUA após a 2ª Guerra Mundial, a família se mudou para o estado vizinho de Delaware, onde o jovem Joe trabalhou como salva-vidas em uma piscina de um bairro negro. Lá, teve a oportunidade de aprender sobre as injustiças que afetavam os moradores da comunidade, o que despertou seu interesse pela política.

Biden estudou ciência política e história na Universidade de Delaware e, logo em seguida, se formou também em direito na renomada Universidade de Syracuse, em Nova York. Passou no Exame da Ordem em 1969 e deu início, então, à carreira jurídica como defensor público. Pouco tempo depois, entrou para o escritório de advocacia de um membro do Partido Democrata, que o convidou a se filiar. Aos 29 anos, entrou para a política nacional ao surpreender e vencer uma eleição para senador de Delaware, derrotando um republicano que já ocupava o cargo há 12 anos.

A alegria de Biden, no entanto, duraria pouco. Um mês após sua vitória, o então senador perdeu sua primeira esposa, Neilia Hunter, e sua filha, Naomi, de apenas um ano, em um trágico acidente de carro quando saíam para fazer compras de Natal. Os outros dois filhos do casal, Hunter e Beau, ficaram gravemente feridos, mas sobreviveram à colisão. Biden chegou a cogitar renunciar ao cargo para cuidar dos meninos, mas o então presidente do Senado o fez mudar de ideia. Assim, ele pegava o trem de Delaware para Washington, em um trecho de 1h30 em cada sentido, para ver os filhos todos os dias.

