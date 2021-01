Com aumento na quantidade de pessoas contaminadas e de pacientes internados com Covid-19, a Prefeitura de Parintins vai reestruturar o sistema de atendimento nos hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta quinta-feira (07) entre o prefeito Bi Garcia (DEM), vice-prefeito Tony Medeiros (PSD), presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), direção dos hospitais e profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus.

A Prefeitura também reativará o centro de saúde do Bumbódromo para triagem de casos de Covid, mudará o Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas (AME) para o centro de saúde Irmão Francisco Galliani e na Policlínica Padre Vitório será instalado o Ambulatório de Ortopedia. As mudanças passam a valer a partir do sábado, 09 de janeiro.

A reestruturação, segundo o prefeito Bi Garcia, tem o objetivo de prevenir e preparar o sistema de saúde de Parintins para uma possível nova onda de contaminação. “Nós precisamos se antecipar a um problema que está na nossa porta, que está acontecendo no mundo inteiro. Essa segunda onda é muito forte, inclusive com pacientes muito graves”, frisa Garcia.

Bi Garcia faz um alerta e pede apoio da população na luta contra o coronavírus. “Volto a recomendar que as pessoas evitem aglomerações, fiquem em casa. Só saiam em extrema necessidade com máscara, com processo de higienização, sobre pena de você correr o risco de ser contaminado num momento em que esse vírus vem com uma nova mutação e que está agravando cada vez mais pacientes no nosso município”, pontua.