Jogo de futebol marca confraternização do prefeito Bi Garcia e a imprensa de Parintins

Na última terça-feira, 14 de dezembro, o prefeito Bi Garcia reuniu a imprensa parintinense em confraternização de fim de ano. A festa realizada no Kimura Park, localizado próximo ao aeroporto Júlio Belém, foi marcada com uma partida de futebol com o time do prefeito levando a melhor sobre o time dos comunicadores.

Em respeito aos profissionais da comunicação, Bi Garcia, condenou agressões contra jornalistas e enalteceu a democracia. “É possível conviver com críticas, porque servem para o gestor corrigir os erros em prol da população”, discursou.

Além do líder municipal, estiveram presentes no evento, o presidente da Câmara, Mateus Assayag, o vereador Telo Pinto e o secretário de Comunicação, Gil Gonçalves e o chefe de Gabinete, Josimar Marinho.

Da Redação JI

Foto: Yuri Pinheiro