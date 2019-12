Jogo de ida: Botafogo vence Estrela e fica próximo do título inédito do Parintinzão

O time do Botafogo chega pela primeira vez a uma decisão de Campeonato Parintinense de Futebol – Parintinzão e fez bonito no primeiro confronto da final, vencendo o Estrela do Norte por 2 a 1, em jogo realizado nesta terça-feira, 17 de dezembro, no Estádio Tupy Cantanhede o Tupyzão.

Com os gols de Alessandro Fonseca (Lele) e Leandro Silva (Tinho), no primeiro duelo esportivo, o alvinegro parintinense joga no próximo sábado, 21, (segundo confronto) precisando apenas empatar para conquistar o título inédito do Parintinzão. “Disseram que nós erámos o ‘Patinho Feio’ dessa final e com muita humildade a nossa resposta foi dada em campo. Viemos focados e apesar de pecarmos nas finalizações, conseguimos uma grande vitória. Agora é manter o foco, acertar o que ainda erramos e lutar por esse título no sábado”, destacou o atacante Lele da equipe do representante do Paraná do Espirito Santo do Meio.

Pelo lado do Estrela do Norte, o autor do único gol do Tremendão no primeiro jogo, Andrei Barbosa (Dedei), avaliou a partida. “Apesar de termos um início de jogo sonolento onde pegamos dois gols, a equipe se acertou em campo e conseguimos fazer um gol e tivemos três oportunidades que poderia nos dar a vitória. Mas não tem nada perdido e agora é se preparar para a grande final”. Com o gol dessa noite, Dedei empata com Arthur Lima (Amazonas) ambos com sete gols na artilharia do campeonato.

Na disputa pela terceira colocação, no jogo preliminar, o Santa Luzia venceu o São Paulo por 1 a 0, com gol de Adrem.

Kedson Silva/JI