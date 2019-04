Jogos Internos do IFAM são abertos pelo prefeito Tony Medeiros

O prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros, prestigiou no início da noite desta sexta-feira (12) a abertura dos Jogos Internos do IFAM – Campus Parintins.

Durante sua participação e atendendo a um pedido da direção do instituto, Tony Medeiros assegurou apoio da Prefeitura de Parintins ao IFAM no fornecimento de merenda escolar durante alguns dias. Em razão de processo licitatório, a instituição corria o risco de ficar sem insumos na próxima semana.

“Em contato com o prefeito Bi Garcia, informei a situação e prontamente ele garantiu apoio de nossa administração ao IFAM. Daremos esse apoio para que as atividades do instituto ocorram na sua normalidade, sem prejuízos para os alunos e funcionários”, explica o prefeito em exercício Tony Medeiros.

SECOM