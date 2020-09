Jornal O Globo “se corrige” após usar foto antiga de panelaços

O jornal O Globo vem repetindo foto de panelaço contra Jair Bolsonaro (Foto: Reprodução)

Após ter sido “flagrado” utilizando uma foto antiga para noticiar panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro, o jornal O Globo publicou uma nova matéria nesta terça-feira (8) para se “corrigir” sobre o uso da imagem. Em sua publicação, o veículo afirmou que a foto “foi usada erradamente para ilustrar os protestos desta segunda-feira”.

A repetição das fotos foi observada por usuários de redes sociais, que fizeram a “denúncia” no Twitter. O registro fotográfico original foi feito durante um panelaço em março, quando o presidente recebeu críticas ainda no início da pandemia. No jornal O Globo, a matéria traz o título “Panelaços em capitais expõem desgate de Bolsonaro após crise do coronavírus”. O autor da foto é Edilson Dantas. O mesmo registro, no entanto, foi utilizado para ilustrar a reportagem “Após demissão de Teich, panelaços contra Bolsonaro voltam a ocorrer pelo país”.

Ao se corrigir sobre o uso da imagem, o jornal O Globo afirmou que a foto original “foi feita em 18 de março, no centro de São Paulo” e ressaltou que “apesar de a legenda indicar a data, a foto levou leitores a acreditar que a imagem havia sido feita na própria segunda-feira”.

A repetição das imagens chegou a ser questionada nas redes sociais pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que chegou a sugerir que a CPMI das Fake News apurasse o ocorrido.

– A Globo poderia ao menos mudar as fotos né? E aí? Vai ter CPMI das Fake News? Projeto de lei para censurar O Globo nas redes sociais? Gancho do twitter? Bloqueio do instagram? Post deletado do facebook? – escreveu o parlamentar.

