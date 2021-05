Jornalista Soraya Cohen será homenageada com a Medalha Comendadora do Turismo

A Câmara Brasileira de Cultura realiza neste sábado, a partir das 19h30, no Luso Sporting Club, o 3º Encontro Amazônico da Câmara Brasileira de Cultura. Durante o encontro, a jornalista parintinense Soraya Cohen irá receber a Cruz do Mérito Acadêmico Profissional de Comendadora do Turismo. Soraya Cohen é gestora em turismo, agente de viagens, jornalista, chefe de cozinha amazônica e mestre de cerimônias. É colunista de turismo, cultura e gastronomia da página Turiscando no Jornal do Commércio.

Soraya o Pólo Turístico de Parintins no ano de 1988, transformando o Festival Folclórico em produto internacional para o mercado de Cruzeiros Marítimos do Amazonas. É especialista em turismo receptivo, trabalha no trade amazonense há 45 anos. Lançou também, em 1988, o Guia Turístico de Parintins, bilíngue, para divulgar o potencial turístico e cultural no mercado internacional.

Foi a primeira presidente da Abrasel Parintins, contribuindo para a valorização da gastronomia do lugar. Foi colunista de Turismo no Jornal do Amapá, Jornal O Parintins, Jornal Plus e O Jornal da Ilha. A jornalista também foi consultada e aceitou uma honraria na Câmara Municipal de Parintins por ter criado o Pólo Turístico Internacional de Parintins. Soraya está uma pavulagem só com a honraria!

