Jovem é executado com dois tiros durante a madrugada em Parintins

Uma briga na avenida Amazonas em frente a uma casa noturna no centro de Parintins (369km de Manaus) na madrugada deste domingo, 21, resultou na execução do estudante Roney Cunha Guimarães de 22 anos de idade, morador da rua Júlio Belém, bairro São Benedito.

Roney ainda chegou a ser encaminhado para o hospital Padre Colombo. O motivo do homicídio ainda não foi revelada e de acordo com testemunhas, a vítima (Roney) ainda teria empreendido fuga, mas perseguido por dois jovens em uma motocicleta, foi alcançado e atingido com dois tiros, segundo informações da Polícia Militar, por um revólver supostamente calibre 38.

Acusados

Identificado por populares, Eros Barbosa Amoedo, 20, foi preso pela Polícia Militar horas depois em flagrante em sua residência, localizada na rua Itacoatiara, bairro Palmares e irá responder pela prática de crime tipificado no código penal art. 121, HOMICÍDIO. A Força Tática da Polícia Militar continua a procura do outro acusado do crime.

Outro caso

Outro crime que chamou a atenção da comunidade parintinense, foi a prisão do jovem Leilson de Souza e Souza, 24 anos, na manhã de domingo, 21, suspeito de violência doméstica por ter arrancado a orelha da ex-namorada.

Fotos: Divulgação

Kedson Silva/JI