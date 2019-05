Jovem é preso suspeito de matar treinador de handebol a facadas em Parintins

Rômulo Bentes de Lima, 23, foi preso suspeito de matar com duas facadas na costa o ex-treinador e auxiliar do time de handebol da Escola Estadual Senador João Bosco, Edney Andrade da Costa, 37, na noite desta segunda-feira (29). De acordo com o sargento Robson Maciel, o suspeito foi pego por populares em um terreno na Estrada Eduardo Braga que acionaram a Policia Militar através da linha direta. Ao chegar no local, o suspeito estava deitado próximo ao corpo e a guarnição o conduziram para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e o corpo foi encaminhado ao IML.

O sargento informou que Rômulo disse aos oficiais que ele e a vítima foram manter relação sexual no mato e apareceu uma terceira pessoa com uma lanterna e alguma coisa na mão, que possivelmente seria uma faca e que diante disso correu para pedir ajuda. “O suspeito conta que com isso, ele correu e o Edney ficou. Ele disse que foi pedir socorro, mas a própria população que estavam no local falam que ele não pediu socorro, saiu correndo”, disse o sargento.

Em entrevista Rômulo negou ter matado Ediney.

Foram apreendidos dois celulares, a do suspeito e da vítima. O caso segue em investigação.

Gilson Almeida

blogtadeudesouza.com.br