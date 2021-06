Jovens aderem à vacinação contra a Covid-19 em Parintins

Neste sábado (26/06), o Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Parintins, iniciou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 22 anos. A ação, parte da campanha “Vacina Amazonas”, movimentou o público jovem que compareceu em peso no posto de vacinação, montado em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo, um dos quatro pontos de imunização na Ilha Tupinambarana.

O estudante universitário Tainã Costa, 28, foi um dos primeiros a chegar na fila da vacinação do sistema drive-thru. Empolgado com a imunização, ele destaca a organização e agilidade na hora de receber a vacina. “É muito gratificante, satisfação total. A gente vai conseguir sair dessa pandemia e seguir em frente. O processo é rápido, o atendimento é bom, pode vir, ficar tranquilo que o pessoal é bom”, disse.

Contagem regressiva – Foram 478 dias esperando por esse momento. Esse é o número que o estudante universitário João Victor Texeira, 23, carrega na placa escrita à mão, que ele fez questão de erguer no momento em que recebeu a aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca. Vacinado, ele revela que por várias vezes teve medo da morte nesta pandemia; e ressaltou que a vacinação é o melhor caminho para voltar à normalidade.

“Tive medo de morrer, medo de sair de casa. Mas, tivemos que seguir em frente e aguentando. Muita gente não conseguiu, mas com a graças de Deus e o apoio de toda a comunidade científica estamos chegando lá. Se eu fosse dizer para todos os jovens desse estado: venham se vacinar. Não tenham medo”, disse o estudante.

Já a técnica de logística, Lucinara Rocha, 25, celebrou a aceleração na campanha de vacinação no município. Ansiosa pelo grande momento, ela agradece a oportunidade de estar se imunizando mesmo com a pouca idade. “Na verdade, primeiro, é o sentimento de gratidão. É um alívio, primeiramente. É um privilégio. Eu podendo estar recebendo essa vacina agora, tendo muitas pessoas que não puderam ter essa oportunidade”, disse a jovem.

SECOM

FOTOS: Lucas Silva/Secom

Publicado por Carlos Frazão/JI

Em Parintins, Wilson Lima afirma que Estado tem pressa em vacinar contra a Covid-19

Mutirão do Governo do Estado, em parceria com Município, vacina pessoas a partir de 22 anos

Ao acompanhar o início da vacinação da população a partir dos 22 anos no município de Parintins, neste sábado (26/06), o governador Wilson Lima destacou que o Estado tem pressa em vacinar o maior número de pessoas. O governador esteve na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, centro da cidade, onde a vacinação do mutirão “Vacina Amazonas” ocorre em sistema ‘drive-thru’ e para pedestres.

“A gente está desembarcando aqui com a nossa equipe da Secretaria de Saúde, da Fundação de Vigilância em Saúde e outras secretarias que são importantes para dar apoio à Prefeitura, para que a gente possa vacinar a maior quantidade possível de pessoas. E a gente tem uma pressa na vacinação, porque a vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19”, disse o governador.

A ação em Parintins é uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) com a prefeitura do município e a Fundação de Vigilância Sanitária (FVS-AM). O Governo do Amazonas disponibilizou 15 mil doses de imunizantes para mais essa ação do mutirão “Vacina Amazonas”.

A vacinação começou às 8h, mas desde às 7h da manhã já era possível ver uma pequena fila de carros no posto drive-thru, na Praça da Catedral. No local, seis postos de vacinação, incluindo o posto para imunização dos pedestres.

Wilson Lima explicou que a meta é vacinar as pessoas em quatro pontos de vacinação: Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Toda, no bairro Francesa; na UBS Waldir Viana, no São Benedito; e na UBS Francisco Galliani, no Itaúna 2, além do drive-thru na avenida Amazonas, em frente à Catedral.

Debora Andrade foi uma das diversas pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante durante o mutirão. “É um sentimento de alegria, para nós jovens, estamos um tempo parado nas aulas e já começar essa vacinação para nós jovens é muito bom mesmo. Isso é só a primeira dose, imagine a segunda”, declarou.

“Meu irmão e minha cunhada. Quase a família toda praticamente, lá em casa só falta a minha irmã e meu sobrinho, por serem mais novos. Mas, nós que estamos o tempo todo na rua trabalhando, é uma sensação de satisfação por já estarmos vacinados”, enfatizou.

A população que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

Mutirão no interior – Parintins é o quarto município a receber o mutirão “Vacina Amazonas” contra a Covid-19. Nas últimas semanas, Manaus, Manacapuru e Novo Airão receberam reforço no processo de imunização com o Dia D de vacinação, em cooperação com as prefeituras e secretarias de saúde municipais.

SECOM

FOTOS: Diego Peres/Secom

Publicado por Carlos Frazão/JI