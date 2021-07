Jovens de 18 e 19 lotam postos de vacinação contra Covid-19 em Parintins nesta segunda

O prefeito Bi Garcia acompanhou oficialmente a abertura da vacinação juntamente com o presidente da Câmara, Mateus Assayag, vereadores Telo Pinto, Alex Garcia e Naldo Lima, além do secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, e Elaine Pires da Vigilância em Saúde. O município disponibilizou as vacinas Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Jansen para esta etapa.

O prefeito Bi Garcia agradeceu a todos os jovens que têm atendido ao chamado da Prefeitura de Parintins para vacinação contra Covid-19 e assim apoiar o município a retomar a normalidade. Bi Garcia destacou que tem recebido mensagem de parabenização de cidadãos de vários estados brasileiros que ainda estão com a vacinação distante de suas faixas etárias.

“Nós procuramos estabelecer estratégias, avançando na imunização de todos os idosos da cidade e do interior e em faixas etárias. Hoje chegamos a 18 e 19 anos, que é a última idade do público vacinável. Com a aplicação da Jansen vamos acelerar ainda mais a vacinação, pois é só uma dose e as outras estamos adotando o prazo mínimo para fechar segunda dose com maior celeridade”, salientou o prefeito.

Bi Garcia disse que, seguindo o ritmo atual de vacinação, é possível que até o final de agosto o município de Parintins encerre a vacinação em duas doses em toda a população. “Com isso, a gente caminha claramente para a liberação das restrições que o Comitê do Coronavírus implantou para assegurar a vida das pessoas”.

Ivanilce Alves resumiu o seu sentimento em apenas duas palavras: emoção e esperança. “Única coisa que tenho a agradecer é à ciência, aos profissionais do SUS. Somente agradecer neste momento. Isso é uma coisa que traz esperança”, disse com lágrimas nos olhos.

João Lúcio, de 19 anos, tomou a vacina Jansen (dose única) e afirmou que infelizmente foram mais de 500 mil vidas perdidas nesta pandemia. “É felicidade em tomar uma dose só desta vacina que chegou recente no país e agora está em Parintins. Nos deixa muito feliz a vacina estar chegando nessa velocidade aqui na cidade. A esperança é logo retornar a normalidade”, ressaltou.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro