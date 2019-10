Juarez Lima e equipe realizam belo trabalho para a Igreja de Senhora Aparecida em Manaus

Juarez Lima é um artista consagrado no festival de Parintins, executor de várias obras em todo o Brasil.

A convite da comissão da festa de Nossa Senhora Aparecida, de Manaus, através do Padre Agildo, o artista plástico Juarez Lima e sua equipe montaram toda a estrutura para a procissão e interior da igreja, no dia dedicado à padroeira do Brasil.

Tudo surgiu quando um membro da coordenação, veio participar da festa de N.s.do Carmo, em Parintins, ficou encantada com o trabalho realizado pela equipe de Juarez no evento, e logo depois entrou em contato com o artista e, após a participação em algumas reuniões, a coordenação mostrou o que queria, logo depois foi apresentada a sugestão da concepção ligada ao Sínodo da Amazônia, o que foi de imediato aprovado sendo então a obra executada.

“Nesses 302 anos da aparição de Nossa Senhora de Aparecida, tive a oportunidade junto com a minha equipe, em contribuir pela primeira vez na festa da padroeira, com a construção do Andor e dos cenários para enfeitar a celebração da missa, foi uma honra participar e levar a nossa Arte de Parintins para o Santuário de Aparecida em Manaus, onde a festa celebra em harmonia com o Sínodo para a Amazônia, um chamado para a preservação da nossa floresta e apontar novos caminhos para o nosso Jardim do Éden, nossa Amazônia, nossa casa comum”, disse o artista Juarez Lima.

Por Carlos Frazão/JI