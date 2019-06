Junior Maia, sempre de bem com a Vida

Especialista em prótese, implantes dentários, saúde pública e clínica geral, Antônio Maia Junior o popular ‘Junior Maia’, 56 anos, fala um pouco da sua carreira odontológica e de seu amor pelo Boi Garantido.

Aluno da escola estadual Araújo Filho, o odontólogo partiu de Parintins para a cidade de Belém no estado do Pará com 12 anos de idade onde estudou no Colégio Nazaré. Com 17 anos, Junior Maia saiu da cidade paraense rumo a Manaus para estudar na Escola Técnica até seus 19 anos. Ao criar a maior idade, Maia fez vestibular em Brasília-DF na Universidade UnB, onde se formou e em 1987, seguiu carreira em odontologia.

Já na área odontológica, em 1989 foi para os Estados Unidos. Fazendo intercâmbio Brasil-Estados Unidos por muitos anos, Junior Maia ao completar 41 anos retornou a sua Terra Natal (Parintins). “Há mais de 30 anos de profissão, conheci e trabalhei em muitos lugares. Ao completar 41 anos, retornei para Parintins, montei meu consultório e daqui não saio mais”, disse Maia.

Sobre o amor a profissão, ele destaca que “eu como todo parintinense tenho um pouco de artesão, da arte do fazer, como um artista esculpe um isopor. A gente aprende a ‘esculpir’ dente, fazendo uma arte para que desenvolva uma estética dentária avançada que o paciente goste, se satisfaça com o trabalho que tem que estar 100% detalhado.

Torcedor do Fluminense e filho do ‘seo’ Antônio e dona Ladir Maia (foto), família tradicional do Boi Garantido, Junior fala de suas lembranças da Ilha Tupinambarana principalmente quando esteve fora da cidade. “Fiquei longe de Parintins por muitos anos, mas sempre levei comigo a minha infância, lembro-me quando morávamos na avenida Amazonas, meu pai mandava buscar veludo para cobrir o boi Garantido e o seu Lindolfo ia muito em casa. Na morte do Garantido meu pai dava dois bois para matarem. Quando o boi saia do curral e ganhava as ruas sempre dançava na frente de casa, era nossa festa. Meu pai padrinho do boi garantido por muitos anos e a mamãe hoje mora em Manaus, mas sempre participava e também ajudava muito o boi”, relembra.

“Estou meio afastado do boi devido a minha profissão. Mas eu gosto demais do boi Garantido e jamais vou deixar de ser Garantido. Quando eu era mais jovem era mais ativo, hoje eu participo enfeitando minhas bandeiras, fico meio cansado e prefiro ficar um pouco mais em casa”, finalizou a entrevista.

Sempre de bem com a vida, ninguém consegue ficar triste com a irreverência e os bons papos do dentista.

Júnior Maia é proprietário da empresa Impladent localizada no Centro da cidade, próximo a Praça Cristo Redentor, com atendimento de segunda a sexta das 8h as 12 e das 14h as 18h e também aos sábados das 8h às 12h.

Kedson Silva/JI