Juscelino e Nega oficializam chapa de prefeito e vice em Parintins

O advogado Juscelino Melo Manso (PSB) e a vereadora Maria Alencar a Nega (PSC) oficializam nesta segunda-feira, sete de setembro, comemoração da Independência do Brasil, a chapa PSB e PSC, com Juscelino prefeito e Nega vice. A chapa vai disputar a prefeitura de Parintins na eleição do mês de novembro.

Devido a Pandemia do Coronavírus, a Convenção foi fechada ao público e transmitido ao vivo para as redes sociais a partir das 9H30min diretamente do CETI, no Bairro João Ribeiro. Apenas integrantes filiados, candidatos, candidatas a vereador e vereadoras podem entrar, mas mantendo o distanciamento social e uso de máscara.

Além do PSB e PSC, representantes do PTC, Patriotas, PT e PTB acenam como aliados da Coligação. Os deputados estaduais Sinésio Campos e Saullo Vianna são aguardados para o evento.

Segundo o pré-candidato a prefeito Juscelino Manso, a chapa que será oficializada neste dia 7 de setembro, está pronta para o “embate” político com o grupo do atual prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia (DEM).

Para discutir planejamento de gestão com colaboradores, descentralização da administração municipal em bairros e Agrovilas. O que segundo Juscelino não existe, depois de quase 16 anos de gestão do prefeito. “O compromisso que o PSB e PSC de Parintins assumem é com a população. Precisamos realizar serviços em etapas, que tem começo, meio e fim. Hoje tem obras com apenas começo, mas com 10 ou 11 anos sem fim. Vila Olímpica no São Vicente e Restaurante Popular no Itaúna I são apenas dois exemplos. A administração municipal centralizada trava gestão. Vamos propor celeridade e com políticas públicas voltadas ao interesse do cidadão parintinense. Quem precisa de emprego e trabalho, de pagar aluguel, de sustentar a família, de vender seu produto no comércio, quem precisa de moradia, quem precisa de saúde tem pressa”, afirmou.

Para Juscelino Manso no decorrer da campanha o eleitor e eleitora vai observar quem teve oportunidade de gerir e mudar a vida das pessoas e não o fez. “ Chega de lengalenga e desculpas e mais desculpas para não finalizar obras. Para a falta de remédio básico no CAPS, da falta de vagas nas creches para crianças. Da falta de circulação de dinheiro no comércio. Enquanto vem milhões do governo Federal e Estadual. Chega de Conversa fiada, dizer que a culpa é de outra pessoa quando falta resolver a questão da Lixeira Pública ou da ´água porca` que os moradores do Vila Cristina convivem diariamente no esgoto deixado num serviço imundo. Da ambulancha só funcionar seis meses no interior e na época da eleição. Chega de dizer que a culpa é de outro grupo político por não conseguir realizar o concurso público, se apenas um grupo governa Parintins há mais de 15 anos. A comunidade está cansada disso. Eu enquanto gestor e presidente da Câmara de Parintins fiz o concurso em (2011) e vamos fazer o concurso na prefeitura. A população quer políticas de saúde, quer discutir o destino do Festival e falta de transparência na prestação de contas, quer oportunidade de gerar emprego no turismo, deseja viver em segurança. Será uma ótima campanha e a chapa PSB e PSC fará campanha propositiva”, comento Juscelino Melo Manso.

Juscelino enalteceu a coragem e determinação de Nega Alencar em mante-se durante quase quatro anos, sendo a única oposição na Câmara de Parintins. Alertando, denunciando as mazelas e apontando alternativas para o bem da população.

O chargista do site ParintinsAmazonas, Jucelino Ribeiro, lógico, não perdeu a oportunidade de transcrever ao internauta o momento da união nesse “casamento político” da chapa Juscelino prefeito e Nega vice-prefeita…

