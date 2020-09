Juscelino e Nega visitam o bairro União, um dos mais populosos de Parintins

Na manhã desta segunda-feira, 28/09, o candidato a prefeito Juscelino Melo Manso (PSB) e a candidata a vice-prefeita Nega Alencar (PSC), da coligação “União Para Mudar Parintins”, visitaram moradores do União, um dos bairros mais populosos e carentes do município (distante 369 km de Manaus).

De acordo com Juscelino, os moradores receberam bem a comitiva (que fez as visitas respeitando as recomendações dos órgãos de saúde, com uso de mascaras e álcool em gel).

“Em todas as casas fomos bem recebidos, foi excelente. Ouvimos os apelos e anseios da população de várias ruas do bairro, que está abandonada pela atual gestão municipal, com vias sem asfalto e sem saneamento básico, nós queremos mudar essa realidade”, disse Juscelino Manso.

Nega Alencar também agradeceu a receptividade dos moradores e declara que a trajetória dela e a de Juscelino “se cruzaram nesta caminhada pelo bem de Parintins”.

“Queremos o melhor para nossa cidade e juntos vamos fazer Parintins prosperar”, ressaltou a candidata a vice-prefeita, a única parlamentar de oposição na Câmara de Parintins.

Repórter desde 2012. Atuou em veículos de rádio, jornal impresso e TV. Atualmente é repórter correspondente da TV A Crítica em Parintins-AM.

