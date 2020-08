Juscelino Manso e Nega Alencar se unem para disputar prefeitura de Parintins

Após almoço, em Manaus, com o governador do Amazonas e o presidente do PSC-AM (Miltinho Castro), ficou decidido que o advogado Juscelino Manso (PSB) e a vereadora Nega Alencar (PSC), vem juntos na mesma chapa para concorrer a prefeitura de Parintins, maior colégio eleitoral do interior do Amazonas.

De acordo com Juscelino Manso, ele será candidato a prefeito e Nega Alencar a vice-prefeita. “Foi uma conversa muito madura, e tomamos por base as últimas pesquisas. Vamos unir forças para juntos mudarmos para melhor a realidade do nosso município”, afirmou Juscelino.

Por Geandro Soares

Repórter desde 2012. Atuou em veículos de rádio, jornal impresso e TV. Atualmente é repórter correspondente da TV A Crítica em Parintins-AM.

