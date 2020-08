Juventude na política: Marcos Souza anuncia pré-candidatura a vereador em Parintins

Filho de professora, o jovem Marcos Souza lança seu nome como pré-candidato a vereador em Parintins. Estreante na política, Marcos afirma que se sente preparado para ser a voz dos anseios da população na Câmara. “Se eleito, vou lutar junto ao executivo, principalmente pela juventude da cidade e do interior que precisam de uma oportunidade”.

Para entrar na política, o jovem que cresceu no bairro de Nossa Senhora de Nazaré, participou de inúmeras Conferências Estaduais e Nacionais, foi presidente do Fórum Estadual dos Usuários da Assistência Social. Filiado ao Partido Progressista -PP, Marcos Souza levantará a bandeira para desenvolver a Assistência Social, da Cultura, do Esporte e do Lazer. “Sou pré-candidato para que as pessoas tenham representatividade de verdade na Câmara, para que possamos desenvolver o verdadeiro papel de um vereador em busca de uma sociedade mais justa para todos”, reafirma.

Da Redação/JI

Foto: Divulgação