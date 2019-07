Karu Carvalho ganha apoio da ex-cunhã Poranga do Boi Caprichoso Daniela Assayag

O candidato à presidência do Boi Caprichoso, Karu Carvalho, vem ganhando apoio de associados e segmentos do bumbá, em Manaus. Na manhã de hoje, quem declarou apoio a Karu, foi a jornalista e ex-cunhã poranga do Boi Caprichoso, Daniela Assayag.

Em conversa, Karu e Daniela relembraram momentos que marcaram história no Caprichoso. “Daniela foi uma das maiores representatividades de amor e garra ao nosso boi, com sua dança contagiou a nossa galera por anos. Lembramo-nos das primeiras roupas confeccionadas por mim e também das alegorias que muitas vezes ela surgiu na arena. Me sinto feliz pelo reconhecimento e de ouvir que serei merecedor do cargo de presidente”, pontuou Karu.

As reuniões na capital não param. Durante a semana Karu Carvalho participa de encontros e aproveita para fazer visitas aos sócios, levar as propostas e ouvir sugestões.

Karu Carvalho intensifica campanha e recebe apoio de sócios em Manaus

O empresário e sócio do Boi Caprichoso, Júnior Dabela, reuniu na tarde desta terça-feira (23), um grupo de associados para um encontro com o candidato a presidência do azul e branco, Karu Carvalho. Entre eles empresários, compositores, produtores musicais e cantores debateram um dos pontos estratégicos que é o Bloco A ou musical e declararam apoio a Karu.

Durante encontro, cada sócio expôs as dificuldades encontradas no Caprichoso e apresentaram sugestões. Karu ouviu atentamente e disse que o foco principal é dar uma atenção redobrada aos segmentos que estão esquecidos e que não foram valorizados. “Vamos ouvindo as sugestões e também apresentando o que temos de melhor para o Boi Caprichoso. Sabemos que não é fácil, mas com ajuda de todos, vamos organizar o nosso boi, baseado na transparência e principalmente na valorização”, disse.

Após encontro, o candidato seguiu viagem a Manacapuru para mais encontros com associados daquela localidade, em busca de apoio para campanha.

