Karu Carvalho ganha apoio de integrantes e sócios da Marujada Guerra, em Manaus

O candidato a presidência do boi-bumbá Caprichoso, Karu Carvalho, ganhou apoio de integrantes e sócios da Marujada de Guerra em Manaus, durante reunião na noite de sábado (13). No encontro, Karu ouviu as sugestões do grupo que fechou apoio em busca de um boi que tenha comprometimento com os artistas, sócios e torcedores.

No primeiro momento o candidato fez uma breve apresentação da sua trajetória pelo Touro Negro e em seguida ouviu os sócios. “Não foi preciso falar de administrações passadas, da administração atual e sim focarmos para frente, multiplicar o que foi feito com amor e determinação e fazer acontecer para nosso Touro Negro da América. Foi o momento dos marujeiros apresentarem as dificuldades que enfrentam no item”, disse.

Karu apresentou as propostas e inovações para o item que faz o ritmo do festival. “Vamos caminhar na igualdade, fazer um trabalho exemplar onde o integrante será respeitado do início ao fim sem ter distinção, fazer viagem tranquilas sem se preocupar se o componente irá ou não viajar, resgatar a vontade de realmente brincar na Marujada de Guerra sem medo ou pretensões de receber ou não as fantasias, ter seu direito resguardado para as três noites em Parintins para defender um item tão lindo que é dentre muitas ações a serem realizadas juntas Manaus / Parintins”, pontuou.

O marujeiro e sócio João Neto declarou apoio a Karu Carvalho e acredita que é hora de mudança e apostar em quem irá valorizar o bumbá. “Falamos das nossas dificuldades e o candidato apresentou suas propostas para a Marujada de Guerra, visto que o nosso item ao longo dos anos passa por necessidades e acreditamos que é hora de mudança para uma pessoa que vai contribuir conosco e por isso declaramos apoio ao Karu”, disse.

O candidato pontuou ainda que para se fazer algo basta ter fé, acreditar e confiar em quem pode ajudar o item a crescer e ser valorizado. “Sou artista e sei das dificuldades que os itens enfrentam. Acredito que juntos nós conseguiremos fazer um Caprichoso campeão, bicampeão e até tricampeão. A reunião foi bastante produtiva e temos a certeza e a razão que tanto esperávamos em realizar algo em prol ao nosso Boi Caprichoso e seguiremos em busca de um novo tempo, para uma nova jornada e principalmente compromisso ao Touro Negro”, finalizou.

Bruna Karlla/JI