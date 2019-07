Karu Carvalho ganha apoio de músicos e cantores do Caprichoso

O candidato à presidência do Boi Caprichoso Karu Carvalho continua a ganhar apoio dos associados, na capital. Em reunião na noite de quarta-feira (24), no Amazonas Studio do ex-apresentador do boi Caprichoso Alindo Júnior, o candidato pode conversar com o grupo ali presente e apresentar as propostas para o bumbá.

O encontro contou com a presença de músicos, levantadores de toada do azul e branco, além de associados que compareceram ao local para ouvir o candidato e assumir compromisso de levantar mais apoio a Karu.

Durante esta quinta-feira, Karu intensifica campanha com reuniões estratégicas que definirá o vice, além de visita aos sócios.

Assessoria