Karu Carvalho vai a Manaus pra definição de chapa

Karu Carvalho, pretenso candidato a presidente do Caprichoso, chega a Manaus hoje, onde se reúne com sua equipe da capital para definir sua chapa e a estratégia de campanha na capital amazonense, já que em Parintins Karu já começou as articulações no mês de maio.

Com a desistência de Carmona Oliveira que já decretou apoio ao artista e outros ex-presidentes também, Karu Carvalho ganha força com o fechamento desses apoiadores já que os mesmo detêm grupos com grande número de associados.

Karu diz que” é muito importante esse elo entre Manaus/Parintins, cuja a capital é a primeira porta para o grande espetáculo que acontece na ilha tupinambarana e assim como todos os associados merecem respeito e ser valorizados não importa em qual cidades eles residem. Vamos trabalhar por um boi, que visa o lado tanto artístico, social e econômico”.

Assessoria de Karu Carvalho