Kimura Park e Impressione Soluções Visuais incentivam participantes do Garota Expopin 2021

Como forma de incentivar e ajudar as jovens meninas que vão disputar o Concurso Garota Expopin 2021, durante a 35º Feira Agropecuária de Parintins, o Kimura Park e a Gráfica Impressione Soluções Visuais estão patrocinando painel de foto tamanho grande para as candidatas. Segundo Lúcia Kimura, a ideia é que as garotas possam utilizar cada painel como forma de divulgar ao público o próprio trabalho, beleza e simpatia. Além de ajudar a conseguir mais patrocinadores.

“A beleza feminina estará na Expopin. Estamos apoiando a candidata Tayna Tavares que é uma jovem muito inteligente e determinada. Mas meu filho Roberto pensou também que podíamos contribuir com todas as demais candidatas e decidimos patrocinar o painel de forma individual. Pois essas jovens já são vitoriosas. Cada uma luta muito para fazer produção e realizar esse sonho da disputa. Será um belíssimo evento a EXPOPIN 2021”, comentou Lúcia Kimura, sócia proprietária do Kimura Park.

Na avaliação de Lúcia Kimura, todas as jovens são pessoas vencedoras, merecem aplausos e incentivo. “Acredito no potencial de todas, apesar de ter uma candidata que é a Tayna Tavares, mas sei que todas as meninas sempre tiveram a vontade de participar de desfiles e concursos de beleza, mas as condições financeiras da família, as vezes, nunca permitiram que elas perseguissem o sonho. Então, o Kimura Park e a gráfica Impressione Soluções Visuais fará essa contribuição com as candidatas que nos procurarem. Pois são todas jovens vencedoras somente pelo fato de conseguir chegar a disputa”, afirmou Lúcia.

As candidatas à Garota Expopin vão realizar três aparições ao público e mais o desfile individual com as roupas confeccionadas pelos estilistas country. O concurso da Garota Expopin acontece desde a década de 80. Várias vencedoras e participantes já saíram do Parque de Exposição Luis Lourenço de Souza, local da disputa, com portas abertas para ser itens individuais dos Bumbás Caprichoso e Garantido. Essas duas agremiações realizam o Festival de Parintins, no final do mês de junho de cada ano.

Em 2021, a Expopin vai ocorrer entre os dias 28 de novembro até dia 5 de dezembro.

Assessoria