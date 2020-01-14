KLINGER ARAÚJO é o grande homenageado do bloco FAX CLUB para o Carnailha 2020

O bloco FAX Club aposta na história de Klinger Araújo

KLINGER DE OLIVEIRA ARAÚJO, PARINTINENSE, VIVENDO EM  MANAUS A 33  ANOS, COMEÇOU  SUA VIDA  POR INFLUÊNCIA DE SEU  PAI ARTÊMIO GUEDES DE ARAÚJO NO ATLETISMO, DEPOIS MIGRANDO PARA O FUTEBOL DE SALÃO ONDE SAGROU-SE CAMPEÃO  DOS  JOGOS ESTUNDANTIS PELA SELEÇÃO PARINTINENSE, COMO GOLEIRO.

O bloco FAX Club aposta na história de Klinger Araújo

A VIDA ARTÍSTICA  COMEÇOU EM 1986, COMO RADIALISTA, ATUANDO NA RÁDIO ALVORADA COMO DJ E LOCUTOR NOTICIARISTA DOS JORNAIS DESTA RÁDIO, VEIO PARA MANAUS NO FINAL DE 1986, INGRESSANDO RAPIDAMENTE NA RÁDIO CIDADE TROPICAL, DEPOIS KLINGER ARAÚJO NÃO PAROU MAIS, RÁDIO AJURICABA, RÁDIO AMAZONAS FM, RÁDIO DIFUSORA, RÁDIO FM DO POVO, RÁDIO NOVIDADE FM, LOCUTOR OFF DA REDE AMAZÔNICA DURANTE 3 ANOS, DEPOIS ATUOU COMO RADIALISTA, EM BELÉM, DO PARÁ, CEARÁ. EM 1990 APRESENTOU PELA 1ª VEZ UMA FESTA DE BOI BUMBÁ, A PARTIR DAÍ NÃO PAROU MAIS, COMO GOSTAVA MUITO DE CANTAR, AINDA  SEM TÉCNICA NENHUMA, FOI CONVIDADO A CANTAR  TOADAS DE  BOI BUMBÁ, INICIALMENTE NO BOI GARANTIDO, DEPOIS EM 94 BOI CAPRICHOSO,  KLINGER ARAÚJO NUNCA  ABANDONOU SUAS  RAÍZES CABOCLAS, E POR ISSO COMEÇOU UMA DIVULGAÇÃO FORTE DO RÍTIMO DE PARINTINS, SENDO O 1 º A DIVULGAR  EM RÁDIO AS TODAS DE CAPRICHOSO E GARANTIDO. A PARTIR DÁI NÃO PAROU MAIS, MUITAS VIAGENS PARA O EXTERIOR, APRESENTANDO-SE  EM LAS VEGAS, RENO, DALLAS, NEW ORLEANS, NEW YORK, E MUITAS OUTRAS SEMPRE DIVULGANDO NOSSA CULTURA.KLINGER ARAÚJO TEM 7 CDS GRAVADOS, E  EM FASE DE CONCLUSÃO O  1º DVD DE UM ARTISTA DE BOI BUMBÁ, KLINGER ARAUJO TAMBEM LEVOU O NOSSO RÍTIMO PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE REDE NACIONAL, COMO? RATINHO, AMAURY JR, RAUL GIL, FEZ A RAINHA DOS BAIXINHOS, DANÇAR O NOSSO RITMO NO  PLANETA XUXA .  COMO ARTISTA   É DETENTOR DE ALGUNS SUCESSOS QUE FAZEM A ALEGRIA DA GALERA, COMO:  REPENEIRANDO, BUMBA BUMBUM BUMBÁ, E  MUITAS OUTRAS.

ESSE É KLINGER ARAÚJO, IRREVERENTE, SHOW MAN, CABOCLO, E MUITO ORGULHOSO DE TER AJUDADO A TORNAR POSSÍVEL OS SONHOS DE UM POVO QUE FOI TOCADO POR DEUS NA SUA  ARTE.  PARINTINS.

 

 

Assessoria de Imprensa Bloco FAX CLUB

 

 

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