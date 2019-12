Lagarto Salgado larga na frente rumo ao bicampeonato do Carnailha 2020

O bloco irreverente da Francesa lançou seu enredo para a folia momesca do próximo ano, e pelos comentários já postados nas redes sociais, já vem pronto para um desfile à altura deste ano quando foi campeoníssimo homenageando a Musa Patixa Teló.

O bloco venceu na preferência popular e recebeu o troféu destaque JI Campeão do Carnailha 2019.

Em 2020 o atual campeão LAGARTO SALGADO vai descer a avenida do samba destilando fuxicos e futricos com nada mais, nada menos que ele – a lingua mais solta da ilha da discordia o Paulo Roberto da Silva Pimentel “lingua de Fogo” personagem querido, conhecidíssimo e de extrema irreverência justamente pela maneira cômica que transmite os acontecimentos locais.

Quando a conversa inicia com um “…EI, PRECISO TE CONTAR UMA, MENINA…” ou “MANA, TU NEM SABE….” pode esperar que vem uma fofoca quentinha saindo do forno.

Falar da vida alheia é cultural, é histórico, tornou-se um hábito que envolve sentimentos, interesses e serve tanto para exaltar como para depreciar pessoas ou instituições.

Fato é que a FOFOCA faz parte do nosso dia a dia. Quem é que não tem aquela “amiga” venenosa que vive inventando coisas ao seu respeito? E a dita vizinha fofoqueira que senta na frente da casa observando o vai e vem dos seus vizinhos? Tem também a “colega” de trabalho que vive perto só colhendo informações, servindo de leva e trás? Ah, se fôssemos enumerar, não existiria caçamba para tanta língua solta. Parintins, nossa ilha da discórdia, respira fofoca, fofoca que envolve sujeitos da mais alta corte política até aos mais humildes mortais. A fofoca mora ao lado e ninguém está livre da língua de fogo dos fofoqueiros de plantão.

#Carnailha2020 #afofocacorresolta #Lagarto

#linguadefogo

Postado por Carlos Frazão/JI