Lagoa Azul recebe mais um mutirão de limpeza

Mais uma operação de limpeza foi realizada na Lagoa Azul, nesta quinta-feira, 09, em continuidade às ações de educação ambiental para desativar lixeiras viciadas que prejudicam o manancial localizado no bairro Itaúna II.

Moradores e técnicos das Secretarias de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente -SEDEMA, Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, trabalharam nas margens e no leito da lagoa recolhendo entulhos, resíduos sólidos e na capinação do entorno.

A assessora técnica Joana Darc Oliveira salientou a participação dos moradores que criaram um grupo denominado “Guardiões da Lagoa Azul”. “A parceria foi importante para fortalecer o trabalho que visa melhorar a qualidade de vida de quem mora na área”.

Este foi o último mutirão do cronograma de limpeza. No dia 18 haverá uma reunião com os moradores, SEDEMA, SEMOSP, ADS e Rally Ambiental com uma pauta que envolve palestras de educação ambiental e o calendário de coleta seletiva de resíduos domésticos.

Com a chegada do período de chuvas, a limpeza acontece como medida preventiva para evitar alagamentos. Placas serão colocadas na área alertando sobre a proibição de jogar lixo na lagoa.

Durante as atividades de capina, foi encontrado um ninho da espécie jacaré que habita no local. As equipes orientam os moradores para não permitir a presença de crianças na lagoa. No período de reprodução o réptil fica na espreita para proteger o ninho.

Texto e foto: Secom