Lançamento do Galo movimenta Parintins neste domingo

A Ilha de Parintins vai cantar de Galo neste domingo, 10/02, durante o lançamento do maior bloco de Carnaval da região. O lançamento da Banda do Galo está previsto para as 18h no “Pare e compre Conveniência” na Avenida Amazonas, centro do município.

Para agitar a programação estarão no palco as bandas mais badaladas da região. A banda 2k12 e a banda Simplicidade irão levar o melhor do carnaval durante toda a noite. “A cidade abraçou o Galo e estamos preparando um evento com muito carinho para o folião e a todos aqueles que são fãs”, anuncia o jornalista Keynes Breves coordenador do Galo Parintins.

Uma equipe comanda pela empresária Priscila Bulcão estará durante o evento comercializando os Frevolês de pista e camarote. O lançamento da Banda do Galo neste dormingo faz parte dos preparativos para a saída do Bloco que acontece no dia 24 de fevereiro no centro histórico de Parintins.

Serviço;

O que: Lançamento da Banda do Galo

Quando: Domingo dia 10 de fevereiro

Onde: Pare e compre Conveniência, Avenida Amazonas, centro

Quanto custa: Entrada gratuita

Por Carlos Alexandre/cna7.com