Lanira Garcia Cardoso é DESTAQUE JI

A professora Lanira Garcia recebeu troféu JI em reconhecimento a sua história de luta em favor da educação e dos parintinenses.

Por onde passa Lanira Garcia sempre deixou um legado de conquistas e vitórias. Foi assim quando foi coordenadora da Seduc e quando ficou a frente do Dsei Parintins. Em reconhecimento a essa história de luta pelo povo de Parintins, a professora Lanira Garcia Cardoso foi homenageada com o troféu de destaque JI durante jantar de confraternização do grupo de aposentados e pensionistas da Seduc.

“Eu me sinto parintinense e esse troféu é um agradecimento por tudo que essa pessoa maravilhosa, competente fez pelo desenvolvimento da nossa cidade, pelo nosso povo, em especial pela educação”, ressalta o diretor do O Jornal da Ilha, Carlos Alberto Frazão.

A confraternização dos aposentados iniciou com uma celebração religiosa na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, seguido de um jantar na lanchonete e pizzaria Chopp Mil na noite desta quarta-feira, 30 de janeiro.

Dentro da programação festiva, os aniversariantes do mês de janeiro do grupo receberam parabenizações, dentre eles, a vice-presidente da comissão dos aposentados, Lanira Garcia. “Coincidiu com a nossa confraternização, o dia 30, aniversário da professora Lanira uma baluarte da educação em Parintins, com um legado muito grande na área da educação. Esse reconhecimento do O Jornal da Ilha é também de todos nós por tudo que ela fez e continua fazendo pela educação, pela amizade e pelo companheirismo. Parabéns a professora Lanira e a todos os aniversariantes do mês de janeiro”, destacou a presidente da comissão dos aposentados, professora Lidia Brito.

“Sou muito grata ao Frazão e ao O Jornal da Ilha que sempre nos prestigiou e dizer da minha felicidade de poder estar comemorando junto aos profissionais da educação, festejando junto com os aniversariantes do mês de janeiro. Tenho certeza que todo mundo gostou e podem ter certeza que vários eventos vão ocorrer durante o ano”, enalteceu a aniversariante Lanira com seu marido Sergio Cardoso.

Lanira com sua cunhada Zete Cardoso, proprietária da Lanchonete Chopp Mil.

A confraternização teve a participação do jovem músico Mikelesson Souza, com repertório variado ao gosto de todos os presentes.

Kedson Silva/JI

NR: AS IMAGENS DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO E ANIVERSÁRIO DE LANIRA GARCIA JÁ ESTÃO NA GALERIA DE FOTOS DESTE NOSSO SITE.