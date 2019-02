Lentes Caboclas confere Menção Honrosa ao fotógrafo Carlos Navarro Infante

O Coletivo Fotográfico Lentes Caboclas conferiu ao fotógrafo Carlos Navarro Infante uma Menção Honrosa por seus contributos de capacitação e serviços prestados à fotografia e aos profissionais da fotografia de Parintins (distante 369km de Manaus).

A menção foi conferida pelo presidente do Coletivo na cerimônia de encerramento do Curso Formativo de Fotografia ministrada por Navarro nesta sexta (08) no Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro.

Segundo Daniel Brandão,Presidente do Lentes Caboclas, a menção foi conferida à Navarro por seu comprometimento pessoal e profissional com à fotografia no estado do Amazonas. “Navarro foi um dos profissionais que dedicou sua vida à fotografia. Uma das pessoas que contribuiu com o desenvolvimento e popularização desta no Amazonas e por isso nós, Coletivo Fotográfico Lentes Caboclas, conferimos a ele está Menção Honrosa”.

Assessoria do Coletivo Fotográfico Lentes Caboclas