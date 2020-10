Lideranças Sateré-Mawé declaram apoio a Bi Garcia

Líderes indígenas Sateré-Mawé, de Parintins, reuniram com o candidato à reeleição a prefeito Bi Garcia (25) na tarde desta segunda-feira, 19 de outubro. No encontro, as lideranças das comunidades indígenas do rio Uaicurapá declararam apoio à candidatura de Bi Garcia.

Além da declaração de apoio, Bi Garcia e os indígenas Sateré-Mawé discutiram uma série de ações que o Município pode fazer na região para melhorar a qualidade de vida através da geração de emprego e renda.

“Foi um encontro muito proveitoso. Estamos cientes das principais demandas da região e iremos trabalhar nelas, principalmente na busca de uma alternativa econômica para a região. Queremos proporcionar melhorias na vida do povo Sateré e executar projetos para melhorar a renda nas quatro comunidades indígenas do rio Uaicurapá”, enfatiza Bi Garcia.

O tuxaua Júnior dos Santos, da comunidade Nova Galiléia, ressalta que o apoio das lideranças da área indígena do Uaicurapá a Bi Garcia é um reconhecimento a todo o trabalho desenvolvido nas comunidades.

“Estamos apoiando ele porque fez um bom trabalho. Continuou fazendo muito por nossas comunidades, está ajudando bastante na educação, na saúde. Por isso que estamos com ele mais uma vez e que ele venha alcançar essa vitória”, comenta o tuxaua.

