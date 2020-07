Live comemorativa marca 18 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas, da Polícia Militar

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) comemorou seus 18 anos de atuação junto às escolas públicas do estado por meio de uma live, na última sexta-feira (17/07). O evento, realizado com o apoio da Diretoria de Comunicação Social da Polícia Militar (DCS-PM) e da TV Encontro das Águas, aconteceu no Teatro Amazonas, no Centro.

A live comemorativa dos 18 anos do Proerd contou com várias atracões em sua programação, entre elas o cantor Lorenzo Fortes, a cantora Raylla Araújo, a banda de música da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o mascote do Proerd, o Leão Daren. O evento teve a presença do coronel PM Dias Figueirdo, chefe de Estado Maior Geral, representando o Alto Comando na homenagem.

O coordenador geral e responsável pelo projeto, major PM Henriques, trouxe à tona resultados positivos de uma recente ação do Proerd, que procurou 60 alunos das primeiras turmas alcançadas no primeiro ano de atividade do programa para saber de suas situações na atualidade. Dentre eles, apenas um teve registro de envolvimento com drogas.

“Com esses dados, ratificamos a eficácia dos trabalhos realizados pelo Proerd”, afirmou o major PM Henriques, que declarou, em agradecimento a todos os envolvidos, que a live foi “realizada e concebida com bastante carinho e empenho por todos da equipe proerdiana”.

Durante a comemoração, foram realizados ainda diversos sorteios para os telespectadores da transmissão. Foram sorteadas camisas e bonés personalizados, um passeio e uma bicicleta, esta o principal o brinde da festa.

