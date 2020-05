Live solidária do Caprichoso bate recorde de doações e de audiência

(Foto: Arleison Cruz)

A grande audiência da live Festa do Povo Caprichoso resultou em uma histórica arrecadação de alimentos: 20 toneladas, na noite do Dia do Trabalhador, 1° de maio. O Primeiro Ensaio Online do Boi-Bumbá Caprichoso ficou marcado por quatro horas de show do levantador de toadas, David Assayag e do apresentador Edmundo Oran, em nome da solidariedade, direto do curral Zeca Xibelão, em Parintins.

O evento, transmitido pela TV A Crítica em TV aberta e no YouTube, ultrapassou 32 mil visualizações na plataforma digital, apenas no canal oficial da emissora. Somado aos números do canal do Boi Caprichoso no YouTube, a live supera a marca de 61 mil visualizações, até a manhã deste sábado (02). “Eu só tenho a agradecer aos céus, a Deus, pela equipe do Boi Caprichoso. Mesmo nos momentos mais difíceis, a nação azulada nunca abandona o boi e sempre está disposta a contribuir para que o Caprichoso seja mais forte”, declarou o presidente do boi, Jender Lobato.

O dirigente ressalta a maior conquista da audiência: a solidariedade e o amor ao próximo. “Muito obrigado pelas doações de todas as pessoas, do maior empresário até aquela pessoa doou uma cesta básica. Você, que doou uma cesta básica, tem o mesmo valor de quem doou duas toneladas de alimentos. Solidariedade é fazer o que você pode. Chegamos a marca de 20 toneladas de alimentos”, agradeceu.

O presidente ressaltou, ainda, que o evento superou as expectativas e significou a representação de uma nação apaixonada pelo Boi Caprichoso. “Obrigado a todos que nos ajudaram a construir o sucesso que foi essa live. De nada adiantaria matarmos a saudade das nossas toadas, se não fosse a solidariedade. Todos colaboraram para dias melhores aos nossos colaboradores”, destacou.

Jender Lobato anunciou a destinação das 20 toneladas de alimentos aos artistas, soldadores, costureiras, ajudantes dos galpões, empurradores de alegoria, dançarinos, coreógrafos, vigias, entre outros segmentos do boi. “Tenho certeza que, em um futuro próximo, vamos vencer essa pandemia e o festival virá forte, para mostrar que é a principal fonte econômica de Parintins”, concluiu o presidente.

A live contou com apresentações presenciais da rainha do folclore, Cleise Simas, e do pajé, Erick Beltrão. A cunhã-poranga, Marciele Albuquerque, a porta-estandarte, Marcela Marialva, a sinhazinha da Fazenda, Valentina Cid, o Amo do boi Prince do Caprichoso, e tripa Marquinhos Azevedo, também interagiram, por meio de apresentações virtuais.

