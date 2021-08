Livro Fotográfico Cenas da Ilha será lançado em Parintins

Ele foi aprovado pelo Edital 01/2020 voltado para o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais fomentadas pela Lei Aldir Blanc no município de Parintins, com apoio da Prefeitura Municipal de Parintins / SEMCULT, Ministério do Turismo-Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.

A autoria das imagens do projeto é do radialista e criador da página Cenas da Ilha no Facebook, Elinaldo Tavares, a curadoria da artista visual Ananda Cid Tavares que trabalhou a edição e diagramação e a produção de conteúdos da jornalista Peta Cid.

Trata-se de uma coletânea de imagens da vida, da cultura, da tradição, da natureza da fé e do cotidiano do parintinense. Fotografias eternizadas pelas lentes do celular e traduzidas em cores, paixões, saberes e valores.

O criador da página Cenas da Ilha no Facebook e que deu origem ao projeto, Elinaldo Tavares, explica que costumava publicar imagens da cidade no perfil pessoal do Facebook há cerca de oito anos com a chamada inicial Cenas da Ilha. “Em 2017 nós decidimos criar a página Cenas da Ilha na plataforma e hoje conta com 13 mil seguidores. Lá nós registramos o cotidiano do parintinense, o movimento da cidade, as cenas da vida que agora estão publicadas no livro”, informa.

A jornalista Peta Cid que trabalhou os conteúdos do livro diz que cada imagem inspira o lado poético e de amor a Parintins. A maioria das fotos foi tirada por Tavares antes da pandemia, mas foi exatamente esse momento de reclusão que aguçou ainda mais os sentimentos, mostrando a beleza do povo e o valor da vida.

“Parintins passou por tantos momentos tristes que quando o projeto foi aprovado nós decidimos que ele iria valorizar cada imagem da vida feliz da cidade. São páginas descritas com a simplicidade do povo, a pureza da alma que transforma dor em louvor, lágrimas em alegria, felicidade em inspiração, amor em poesia”, afirma.

A artista visual Ananda Cid festeja o resultado do projeto. “Nós sempre tivemos essa vontade de publicar um livro fotográfico, e agora se tornou realidade. Foi um trabalho pensando em cada detalhe desde a seleção das fotos seguindo um contexto e padrão de cores, além de todo o sentimento envolvido que é mostrar o povo parintinense, o resultado não poderia ter sido mais satisfatório”, comemora Ananda, responsável pela arte, edição e diagramação do livro.

A apresentação oficial do projeto será na próxima semana na Semcult.

Da Redação JI