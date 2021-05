Livro “Os Fantásticos Caboclos Contadores de Histórias” será lançado em Parintins

O livro “Os Fantásticos Caboclos Contadores de Histórias” é mais nova contribuição literária e de resgate da memória de uma Parintins e sua gente que no passado contava e encantava com histórias fantásticas.

O projeto foi contemplado pelo fomento do edital 07/2020, do Programa Cultural Criativa, Lei Aldir Blanc, Prêmio Encontro das Artes. A artista visual Ananda Cid é a autora do livro com narrativas das repórteres Peta Cid e Josene Araújo.

“Os Fantásticos Caboclos Contadores de Historias” reúne relatos de antigos moradores, revive as memórias em forma de contos e ilustrações.

São diferentes aparições, visagens e causos que povoavam a mente dos caçadores, pescadores, ribeirinhos, de gente simples, contadores de histórias que juravam de pé junto já terem visto o boto que virava homem, a mulher de branco, a velha que se “ingerava” em porca ou o Neguinho do Campo Grande. Recortes do imaginário sobrenatural, narrativas que ainda hoje são lembradas com maestria por caboclos do lugar.

Baseada nos dizeres populares, na ficção e na diversidade de contos, a narrativa conduzirá os leitores a um mundo extraordinário que se traduz num verdadeiro deleite da essência do que é ser um fantástico caboclo contador de histórias.

O livro faz homenagens aos jornalistas Tadeu de Souza (in memorian) e Floriano Lins, dois entusiastas da leitura, escritores, educadores e que inspiraram antigos e novos profissionais da área da comunicação parintinense.

O trabalho também é dedicado à memória do radialista Aderaldo Reis, que além de grande comunicador, herdou o jeito simples dos caboclos da comunidade do Aninga, lugar que inspirava seus contos e suas muitas histórias.

O livro será lançado no sábado, dia 08, a partir de 19h20, na Rádio Alvorada FM e nas redes socais e a distribuição será gratuita.

Por Peta Cid, jornalista

Colaboradora JI