Loja Oficial do Garantido será inaugurada dia 29 de março em Parintins

O Boi Garantido, maior campeão do Festival, fechou parceria com empresários de Parintins para abertura de uma Loja Oficial no município. A inauguração será dia 29 de março durante a Semana Vermelha e Branca, exatamente na véspera do lançamento do CD Garantido 2019 “Nos, O Povo”, na ilha Tupinambarana. O presidente Fábio Cardoso e o vice-presidente Messias Albuquerque assinaram parceria com os empresários Alex Garcia e Marcelo Matos para o empreendimento. A loja será instalada na Avenida Amazonas, Centro de Parintins.

A loja oficial contará com todos os produtos licenciados do Boi Garantido incluindo camisas oficiais, bonés, bandeiras, copos, bois em miniatura entre muitos outros itens.

Alex Garcia sócio, torcedor e ex-batuqueiro falou da felicidade em poder firmar parceria com seu Boi para a criação da Loja Oficial. “Todos nós conhecemos a força da marca Garantido, não apenas do Amazonas mas em todo país e até no exterior. Faremos um trabalho com a qualidade que o Boi Garantido merece e com certeza contribuiremos com a vitória do nosso boi em 2019”, afirmou.

Fábio Cardoso disse que a parceria será proveitosa no sentido os torcedores terão um lugar referência para a compra dos produtos do Boi mais Campeão. “Era um pedido antigo da nossa nação vermelha e branca que no dia 29 de março será atendido”.

Segundo Messias Albuquerque, o Garantido nesta negociação deu prioridade aos empreendedores genuinamente parintinenses. “Serão produtos de alta qualidade que irão sem dúvida satisfazer ao nosso público”, avaliou.

Foto: Márcio Costa

Imprensa Garantido