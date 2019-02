Lorena Alencar é eleita Miss Amazonas 2019

A nova Miss Amazonas é a advogada Lorena Alencar, 26. A mais bela mulher do Estado foi eleita na noite da última quarta (13), em evento que marcou a noite do Dulcila Convenções com elegância e muita emoção. A miss eleita recebeu a coroa das mãos de Mayra Dias, Miss Amazonas 2018 e atual Miss Brasil, que se classificou entre as 20 mulheres mais bonitas do mundo no Miss Universo. Em segundo lugar ficou a administradora Beatriz Larrat e, em terceiro, a universitária Eduarda Alele, ambas da capital amazonense.

Alencar falou sobre a mais recente conquista e sobre a responsabilidade que carrega a partir de agora. “Meu coração está transbordando gratidão por ter chegado até aqui. Sinal de que todo o meu preparo e dedicação valeram a pena, é um momento de colheita. A preparação continuará mais intensiva, por conta da nossa atual Miss Brasil ser daqui do Amazonas. A responsabilidade é dobrada”, colocou Lorena ao acritica.com.

Especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública, a beldade alega que tais causas resumem bem a bandeira a ser levada para o Miss Brasil. “Eu como advogada e Miss Amazonas vou continuar levantando a bandeira dos direitos humanos, porque engloba o direito de toda uma nação, bem como os direitos da população indígena, da população LGBT, das mulheres que lutam pela igualdade de gênero. É defender uma única causa que concentre o direito de ser e de viver a nossa humanidade”, esclareceu a miss.

Eliminatórias

A dinâmica das seletivas em 2019 foi diferente. 20 semifinalistas foram selecionadas dentre as quase 100 candidatas que se inscreveram no concurso. No dia 17 de fevereiro, durante uma avaliação preliminar, foram escolhidas seis finalistas para disputar a coroa na noite final. As candidatas selecionadas foram Ingrid Souza, Jamine Barão, Lorena Alencar, Beatriz Larrat, Eduarda Alele e Kimberly Mota.

Na noite final, as finalistas entraram no palco trajando um vestido cinza casual. Na aparição seguinte, surgiram trajando o tradicional traje de banho. Na terceira aparição, as beldades surgiram no estonteante desfile com traje de gala. Na quarta e última aparição, as candidatas tiveram que responder às perguntas do júri técnico, que avaliaram a desenvoltura de cada uma na oratória e as capacidades intelectuais das jovens.

Despedida

Após o desfile de traje de gala, foi a vez de Mayra Dias fazer o seu último desfile como Miss Amazonas. Com lágrimas nos olhos, a morena falou sobre a importância de quebrar estereótipos e preconceitos em relação ao mundo miss. “Diante das meninas que estão aqui peço que apóiem a vencedora, porque não é fácil chegar onde a gente chega. Fico muito feliz por ter representado meu Estado”, emocionou-se.

A escolha da Miss Amazonas 2019 foi definida por um grupo de cinco jurados, composto por profissionais das áreas de dermatologia, missologia, comunicação e expressão, além de Marcelo Sóes, membro da equipe do Miss Brasil Be Emotion responsável por fiscalizar os concursos em cada estadual. Agora, Lorena se prepara para representar o Amazonas no Miss Brasil Be Emotion, previsto para acontecer no início de março.

