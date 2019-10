M. Barros conquista título inédito da Copa Santa Clara das Empresas

O apoio da torcida, fortalecida com muita garra e entrega em campo, foram os combustíveis que levaram a equipe da M. Barros a vencer a Fábrica de Gelo Idemar (atual bicampeã) pelo placar de 1 a 0, e conquistar o título inédito da Copa Santa Clara das Empresas. A grande decisão aconteceu no domingo, 13 de outubro, na Arena Joca (antigo campo do matadouro). “Estou muito feliz por ter feito o gol e ajudado a equipe a conquistar o título. Só tenho a agradecer a torcida e todos da M. Barros que me deram a oportunidade de estar aqui hoje, comemorando esse momento”, comemora o jogador Rogério dos Santos, autor do gol que deu o título a M. Barros.

O pontapé para a disputa da grande final foi dado pelo prefeito Bi Garcia que junto com o vice Tony Medeiros prestigiaram o evento. “Esse é mais um campo que nós iluminamos. Hoje essa área é essa grande Praça de Esporte que é um espetáculo. Fico feliz de ver esse local lotado nessa final, desse campeonato realizado pela comunidade, com a Prefeitura trazendo seu apoio com premiação e com o espaço do campo de futebol, trazendo felicidade a juventude parintinense”, enaltece o líder municipal.

Além do troféu de campeão, a M. Barros levou R$ 5 Mil de premiação.A segunda colocada da Copa, Fábrica de Gelo Idemar além do troféu de vice, arrastou R$ 1.500 e teve o goleio Cristiano Teia como o melhor goleiro e o troféu de melhor torcida da Copa.

Na terceira colocação ficou a Malharia Santos que venceu a Mix Serviços por 2 a 1 e garantiu R$ 1 Mil de premiação, troféu de artilheiro com o jogador Marcos Tavares com oito gols e o troféu de goleiro revelação, Silvio.

Na arbitragem, Otávio Augusto foi eleito o melhor árbitro da temporada desse ano.

32 empresas disputaram a competição em 2019. “Foi um domingo maravilhoso, alegre, com o campo lotado, clima mesmo de decisão. Parabenizo as empresas que participaram em 2019, em especial a M. Barros (campeã) e Fábrica de Gelo Idemar (vice). Também agradeço a deus, a todos os parceiros e a Prefeitura Municipal pelo apoio e por acreditar no nosso trabalho como incentivadores do esporte”, destaca Hemerson Carlos, um dos coordenadores do evento.

Kedson Silva – Semjuv