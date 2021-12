Madrinha do Pelotão Mirim, Mayra Dias, é homenageada em solenidade do projeto

A primeira-dama do município de Parintins, Mayra Dias, participou na noite desta sexta-feira (17) do encerramento das atividades do programa Pelotão Mirim com a programação denominada “Natal da Esperança”. Mayra é a madrinha do programa que se tornou referência na região por trabalhar a questão disciplinar das crianças e adolescentes.

O projeto social atua no sentido de mudar a vida dos alunos que em alguns casos estavam em situação de vulnerabilidade social. Em 2021, foram atendidas 250 crianças com outras 100 na lista de espera. O Pelotão Mirim recebe crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. “Quando as crianças atingem a idade máxima, 14 anos, não querem mais sair do programa”, relata a coordenadora Silma Cintra.

Como madrinha do programa, Mayra Dias tem dado atenção especial e com sua sensibilidade tem sido um elo da administração municipal com o trabalho onde as crianças têm atividades de reforço escolar, ordem, cidadania e disciplina. “A primeira-dama Mayra Dias deu um olhar especial para o Pelotão Mirim. Ela carrega com ela o amor e o carinho que ela tem pelo projeto”, destaca a sargento Silma durante a apresentação dos alunos.

O comandante interino do Batalhão Tupinambarana da Polícia Militar, capitão Bruno Batista, ressaltou a importância do projeto na formação dos futuros cidadãos parintinenses e destacou que sem o apoio da prefeitura Municipal de Parintins isso não seria possível. “A mão forte e amiga é mais que necessária para que a obra tenha dias melhores e a ajuda do município é fundamental para o desenvolvimento de nossas crianças”, salienta o militar.

Mayra Dias foi homenageada pelas crianças durante a apresentação da ordem unida, realizada na quadra da Igreja de São Vicente de Paulo. O prefeito Bi Garcia também foi homenageado durante os discursos dos coordenadores do projeto. “Se não fosse o prefeito Bi Garcia o programa estaria na rua”, comentou Silma emocionada.

A primeira-dama anunciou a renovação do apoio ao projeto Pelotão Mirim para o próximo ano e deixou sua mensagem de Natal e Boas Festas aos presentes. Ela agradeceu as homenagens. “Todos os projetos que a gente apoia, sem dúvida, é uma forma da gente alcançar toda a população parintinse”, concluiu.

A programação, além das apresentações das crianças, contou com shows culturais e show do boi-bumbá mirim Tupi. A secretária de Assistência Social, Zeila Cardoso, também participou das atividades.

Fotos: Arleison Cruz