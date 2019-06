Maildson Fonseca avalia trabalhos da CMP no primeiro semestre

“Entraremos em recesso. Recesso esse o qual não estaremos alheios aos problemas do município”, ressaltou.

Na sessão ordinária dessa Terça-Feira (18), o vereador Maildson Fonseca (PSDB) fez uma avaliação desse primeiro semestre de 2019. “Entraremos em recesso. Recesso esse o qual não estaremos alheios aos problemas do município”, ressaltou. O parlamentar rebateu críticas sobre a festa dos visitantes. “Isso faz parte de um processo o qual o Governo do Estado faz o investimento e estabelece alguns critérios e esse recurso não pode ser desviado para outra função. Mas, existem pessoas que tentam confundir a cabeça da população jogando contra a administração”, declarou.

O vereador Renei Mocambo (PR) retomou as reivindicações mais recorrentes da zona rural aos vereadores. A constante falta de energia foi a primeira. Em conversa com o gerente da empresa responsável, foi informado que o problema não é de geração, mas devido os galhos de árvores. Com isto, Renei sugeriu que o novo projeto das usinas construídas no Mocambo e Caburi amplie de 10m para 20 ou 30m o espaço por onde passa a rede de energia. Em seguida falou sobre o pedido de reforma e ampliação das escolas. “Gostaria de frisar que tem toda uma programação para zona rural para dar a melhor estrutura para nós professores e nossos alunos”, explicou.

O vice-presidente da Câmara, vereador Tião Teixeira (PTB), encaminha três proposituras antes do recesso parlamentar. Tião clamou à Secretaria Municipal de Educação (Semed) a reforma da Escola Nossa Senhora de Aparecida do Cajual, no rio Uaicurapá, e melhorias no sistema de abastecimento de água para a comunidade; pediu reparos na obra não inaugurada da Escola São Sebastião do Quebra, na Gleba Vila Amazônia, em virtude de rachaduras nas paredes, infiltrações nos banheiros e danos no piso; e Moção de Pesar aos familiares de Tailson Teixeira de Souza. As solicitações foram aprovadas por unanimidade.

O Vereador Beto Farias (Podemos) declarou seu carinho e luta pelo bairro de São Francisco. Para reforçar seu apelo em prol ao local, apresentou um vídeo que mostra a situação das ruas. Nele tem reivindicação dos moradores do bairro, os quais relatam que há mais de 10 anos o bairro não recebe melhorias. “Já foram feitos vários requerimentos, porém, as ruas continuam do mesmo jeito“ disse um morador. “Está findando mais um semestre e temos que dá satisfação de um ótimo trabalho, mas como podemos fazer isso se em partes o município está um caos” disse o vereador.

O presidente da Câmara, vereador Telo Pinto, avaliou o primeiro semestre de 2019. Na Câmara, com a votação de inúmeros projetos para dar celeridade às ações do município e registrou pagamento de 50% do 13º Salário aos Servidores bem como a Entrega de Relatórios Mensais e Quadrimestrais ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM). Sobre a administração municipal, analisou como proveitosa com vários acontecimentos mediante investimentos contemplados. O parlamentar também falou sobre o Festival e recomendou que às pessoas evitem preços abusivos em produtos e serviços.

O Vereador Afonso Caburi (PTB), em forma de agradecimento, engrandeceu o trabalho do Poder Legislativo neste primeiro semestre do ano de 2019, afirmando que a Câmara Municipal tem se empenhado em dar resposta positiva aos anseios da população. Afonso ressaltou a importância do trabalho em conjunto do Poder Legislativo e Poder Executivo, que resulta em aprovação de projetos importantes para o desenvolvimento do município. Em favor da Colônia São Joaquim, no Distrito do Caburi, apresentou Requerimento solicitando da Prefeitura Municipal uma bomba d’água para a comunidade.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Cabo Linhares (Patriota), apresentou Moção de Pesar aos familiares da sra. Maria de Lourdes Silva dos Santos e um Requerimento no sentido de solicitar à empresa responsável pelo recapeamento que apresente a programação das vias que serão contempladas em Parintins. Outra pauta de Linhares foi o pedido ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para reparo na Rua Paes de Andrade, onde feito um serviço de manutenção na tubulação e, até agora, não tapou o buraco, o que tem causado transtorno para quem trafega no local.

O vereador Gelson Moraes discursou sobre a importância do Setor Primário para a economia da Cidade e enalteceu o trabalho do Sindicato dos Pescadores, o qual tem como Presidente a Sra. Márcia Costa. Sobre a presidente, destacou seu empenho para que aja seriedade e que receba o Seguro Defeso quem realmente precise ser contemplado. “O recurso que ajuda bastante os pescadores, pessoas que se dedicam para que tenha o pescado na mesa das famílias”, disse. O vereador apelou ao Governo do Estado que olhe mais por esse setor, pois, muitas vezes, não tem o valor reconhecido.

O vereador Bertoldo Pontes (PSL) apresentou dois Requerimentos Verbais – um para verificar a questão da Iluminação no quadro da comunidade São Tomé da Vila Nogueira, no Caburi e outro para que sejam feitas placas de identificação para as ruas de Parintins. Bertoldo ressaltou a reunião que vai acontecer nesta quarta-feira (19) com os Aquaviários sobre o curso de Marinheiro Fluvial de Máquinas e Convés, uma reivindicação do edil junto à Capitania dos Portos, e enalteceu a Marinha do Brasil pelos cursos de capacitação de cozinheiras e enfermeiras.

O Presidente da Câmara reflete questões sobre Festival e avalia 1º Semestre de 2019

“É a última sessão desse semestre. Fizemos a votação de inúmeros Projetos de Leis afim de limpar a pauta e dá celeridade nas ações do município. Um primeiro semestre muito proveitoso nesse terceiro ano de mandato. Vários acontecimentos, vários investimentos contemplados. As áreas da Educação e da Saúde recebendo investimentos do Governo do Estado e esta Casa Legislativa participando ativamente desse momento importante do nosso município”, avaliou o Presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), nesta terça-feira (18).

Em cumprimento ao que preconiza a Lei, a Casa Parlamentar exerce suas obrigações. “Pagamos já a metade do 13º dos Servidores desta Casa, no último dia 12, e já entregamos ao Tribunal de Contas os relatórios mensais e quadrimestrais da nossa gestão à frente dessa Casa Legislativa”, frisou.

“Agradecer a Deus, acima de tudo, por nos permitir estar aqui em defesa do nosso povo. É esse propósito que sempre nós tivemos nessa Casa, mantendo a ordem do Poder Legislativo. Que nós consigamos, cada vez mais, moralizar o parlamento parintinense e participar das ações da municipalidade”, completou.

Com a proximidade do Festival, refletiu sobre os preços praticados nesse período e recomendou que evitem preços abusivos em produtos e serviços. “A gente pede aqui na Tribuna da Câmara que isso não aconteça. Fica aqui o apelo às pessoas que vão trabalhar no comércio informal, vendas ou serviços, que tenha um preço acessível para que as pessoas não saiam daqui da nossa cidade com uma má impressão, reclamando”, alegou.

O parlamentar pediu à população que, no período do Festival, fique atenta à violência que ocorre na cidade, em particular a praticada contra crianças. “Não podemos permitir que nossa cidade seja maculada como a cidade que trabalha a exploração do trabalho infantil e exploração sexual de menores e adolescentes. Qualquer movimentação nesse sentido fazer a denúncia”, alertou.

“Fica aqui o desejo de boa sorte aos bois Mirins, às quadrilhas e danças, a Garantido e a Caprichoso, que possam fazer um festival sem nenhum acidente, sem nenhum momento que possa prejudicar a imagem da festa e que, acima de tudo, que façam um festival de encher os olhos cada vez mais, de nós parintinenses e do público que vem assistir essa grande festa”, finalizou.

