Maior remessa do ‘Merenda em Casa’ no interior, Parintins inicia a distribuição de kits nesta quarta (10/06)

Os estudantes da rede estadual de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, começaram a receber os kits do “Merenda em Casa” nesta quarta-feira (10/06). O município é responsável pela maior remessa de cestas de alimentação escolar de todo o interior do Amazonas, com mais de 14 mil alunos matriculados em 21 escolas da cidade. Além de Parintins, os municípios de Tefé e Boca do Acre também iniciam a distribuição do benefício do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

De acordo com a coordenadora regional de Educação de Parintins, Keyla Nogueira, todas as 21 unidades de ensino começarão a entrega dos kits nesta quarta-feira – cada uma com o seu próprio cronograma. “Algumas escolas levarão dois dias para concluir a entrega, enquanto que outras precisarão de quatro ou cinco para finalizar. Depende do número de estudantes matriculados”, afirmou a coordenadora regional.

Segundo Keyla, ainda, a expectativa por conta da comunidade escolar do município é grande, visto que a merenda escolar sempre foi um grande estímulo para a frequência dos alunos. “É de extrema importância esses kits chegarem aos estudantes, principalmente àqueles que moram nas comunidades mais longínquas. Passamos por um momento em que todos estamos fragilizados, emocionalmente ou financeiramente. É uma grande ação do Governo do Estado. É a educação fazendo o social, fazendo a sua parte”, acrescentou.

Diferentemente da capital, que contou com um sistema de delivery, no interior, o benefício será retirado na própria escola em que o aluno está matriculado, mediante cronograma pré-estipulado pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município.

Durante a entrega dos kits, os pais, responsáveis ou estudantes maiores de idade devem seguir as orientações dos órgãos de saúde, estando de máscaras de pano, utilizando álcool em gel e respeitando a distância mínima entre as pessoas. As medidas são importantes para evitar aglomerações e, consequentemente, a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Mais municípios – Além de Parintins, Tefé e Boca do Acre também iniciam a distribuição do “Merenda em Casa” nesta quarta-feira. Com 10,8 mil kits, Tefé atenderá alunos de 16 escolas da rede estadual.

Enquanto isso, Boca do Acre produziu 4,2 mil cestas de alimentação por meio do Programa de Apoio à Gestão Escolar (Pague). Para estes casos, em que o kit precisou ser montado no próprio município, o Governo do Estado liberou recurso de R$ 5,8 milhões, movimentando, ainda, a economia local.

Foto: Eduardo Cavalcante

