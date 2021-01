Mais 1.331 doses de Coronavac para Parintins

Parintins recebeu na noite desta sexta-feira (22) uma nova remessa de vacinas Coronavac. São 1.331 doses do imunizante contra a Covid-19 destinadas ao município.

O material, que será destinado à imunização dos profissionais de saúde da linha de frente de combate à pandemia de coronavírus, foi recebido pelo prefeito em exercício Tony Medeiros (PSD) e secretário de Saúde, Clerton Rodrigues.

Nota explicativa

Com relação aos questionamentos sobre o quantitativo de vacinas contra a Covid-19 encaminhadas ao município, a Prefeitura de Parintins vem a público informar que houve equívoco nos dados apresentados durante reunião com os prefeitos do interior do Amazonas. O encontro ocorreu em Manaus nesta sexta-feira, dia 22.

Durante o encontro foi apresentado o quantitativo de 2.244 doses que seriam encaminhadas a Parintins. No recebimento das doses na Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), em Manaus, foi informado que a Prefeitura receberia somente 1.332 doses de Coronavac.

O quantitativo recebido na segunda remessa, somado ao da primeira remessa (1.069 doses), totaliza 2.401 doses de imunizantes contra Covid destinados a Parintins pelo Governo Federal e Governo do Estado.

