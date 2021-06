Mais 1.335 doses da vacina Astrazeneca chegam em Parintins

Os imunizantes enviados pelo Governo do Estado do Amazonas foram recepcionados pela coordenadora de Vigilância em Saúde Elaine Pires, membros da Vigilância em Saúde e Polícia Militar.

Segundo Elaine Pires, as doses serão destinados à vacinação na zona rural, na quarta fase que beneficiará adultos de 30 a 39 anos. O trabalho será executado a partir da próxima semana em força-tarefa para chegar a todas as comunidades rurais. Esta semana, Parintins realiza vacinação na faixa etária de 30 a 34 anos, sendo que nesta quarta-feira, 16 de junho, o público chamado é o de 32 anos.

“O chamamento também se faz necessário para aquelas pessoas que já estão em tempo para receber a segunda dose. Podem chegar a unidade básica de saúde para completar este esquema vacinal”, finalizou Elaine.

Bi Garcia anuncia melhorias na seção contra incêndio do aeroporto Júlio Belém

Para melhorar a segurança nas operações de pousos e decolagens no aeroporto Júlio Belém, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), assinou nesta quarta-feira (16) ordem de serviço para a construção de uma torre de observação na seção contra incêndio do aeródromo, além da manutenção do caminhão contra incêndio Rosembauer Panther. Os bombeiros civis do aeroporto também receberam novos kits de fardamento.

O coordenador da seção contra incêndio do aeroporto, José Wilson Lopes, destaca a importância dos investimentos garantidos pelo prefeito para o terminal aeroportuário. “Esse investimento é muito importante porque nós temos atualmente um carro de combate a incêndio em atividade. Com o segundo funcionando, a seção contra incêndio fica muito mais equipada, como também o aeroporto pode elevar de categoria a qualquer momento”, comenta.

No aeroporto Júlio Belém, a Prefeitura de Parintins executa uma série de melhorias na sala de desembarque desde 2020. De acordo com o prefeito Bi Garcia, o trabalho de aprimoramento da estrutura do terminal continuará em razão da nova demanda que será atendida a partir do mês de agosto com a chegada de uma nova companhia aérea.

“Nós conseguimos, com apoio do Governo Federal e Governo do Estado, trazer mais uma linha de aviação para Parintins com a Azul Linhas Aéreas, que passa operar a partir do dia 02 de agosto. O terminal de passageiros tem que estar equipado para receber essa demanda da aeronave que é um jato 195 da Embraer e que precisa de investimentos aqui no aeroporto para que ele continue operando”, enaltece o prefeito.

