Mais 300 atendimentos oftalmológicos são realizados pela Prefeitura de Parintins

Durante a última semana, a Prefeitura de Parintins, em parceria com a Fundação Piedade Cohen, promoveu mais 300 atendimentos oftalmológicos, referentes ao mês de junho. As consultas são agendadas nas unidades básicas de saúde e os atendimentos são realizados na Clínica de Olhos Parintins, localizada na Avenida Amazonas.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, lembra que desde novembro de 2017 a Prefeitura de Parintins promove mensalmente 300 consultas e se for constatada a necessidade de cirurgia por catarata ou pterígio, o paciente é escrito em uma lista para futuramente ser beneficiado nas jornadas de cirurgia realizada pela Prefeitura. “No próximo mês está prevista a realização de mais uma jornada cirúrgica nesta parceria estabelecida pela gestão do prefeito Bi Garcia, que tem alcançado principalmente pessoas com menor poder aquisitivo”, anuncia.

A próxima jornada já deverá acontecer na sede da Clínica de Olhos Parintins, que está finalizando as obras do seu centro cirúrgico.

A médica oftalmologista Paula Serejo afirma que durante a semana foram atendidos pacientes de diversas idades e com problemas variados. A oftalmologista afirma que entre os casos recorrentes estão pessoas diabéticas e que estão apresentando problemas sérios na visão. “Alertamos para que os pacientes diabéticos façam seus exames regularmente, para verificar a glicemia e fazer o controle adequado com as medicações disponibilizadas. Aqui conseguimos realizar vários exames para detectar se há alguma alteração causada pela diabetes no olho do paciente”, explica.

