Mais 5 casos e 1 óbito por coronavírus são confirmados em Parintins

A Prefeitura de Parintins se pronunciou na noite deste sábado, 11 de abril, sobre a confirmação de novos casos de coronavírus. O pronunciamento ocorreu após o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (LACEN) enviar os resultados de exames ao município.

São cinco novos casos e um óbito confirmados pelo LACEN. Do total, três casos são de pacientes encaminhados a Manaus, um caso de paciente que está em isolamento no Hospital Jofre Cohen e um caso de uma idosa que foi a óbito há cinco dias atrás no Hospital Padre Colombo. Dois pacientes confirmados com coronavírus são indígenas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa apresentava alguns sintomas da COVID-19. Com o seu falecimento, foi feito a coleta de material para exame no Laboratório Central. O seu sepultamento obedeceu todos os parâmetros de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Sobre os novos casos, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, salientou que a situação é preocupante devido à projeção de pico do coronavírus ser entre abril e maio no Amazonas. “Estamos muito preocupados e pedimos a compreensão da população. Saiam da rua, parem de estar circulando na cidade, principalmente no horário do dia. Ainda tem muita gente andando na cidade. Estão brincando com essa pandemia, com esse vírus que está matando no mundo inteiro”, alertou Bi Garcia.

No pronunciamento feito neste sábado também foi anunciada a compra de 10 mil máscaras para serem distribuídas à população. A ação começará a partir desta segunda-feira, 13 de abril.

SECOM