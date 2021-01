Mais 8 mil metros cúbicos de oxigênio para o Hospital Jofre Cohen

Parintins recebeu no início da noite desta quarta-feira (27) um carregamento de 8 mil metros cúbicos de oxigênio, garantindo oito dias de pleno abastecimento no hospital Jofre Cohen, referência no tratamento de Covid-19. O material foi transportado de Manaus a Parintins na ferryboat da Prefeitura, deslocada à capital do estado para agilizar o translado do material.

A carga de oxigênio foi adquirida numa articulação direta do prefeito Bi Garcia junto ao Governo do Estado.

