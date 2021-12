Mais de 100 ruas são sinalizadas pela Prefeitura de Parintins

A sinalização das vias da cidade está cada vez mais avançando. Já foram sinalizadas 140 ruas de Parintins. Esta é a última etapa da revitalização das vias que está sendo feita pela Prefeitura e financiada com emendas dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB). Nesta ação são feitos os serviços de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical e em alguns trechos é feito o trabalho de drenagem.

A Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT) está dando todo o suporte para execução da obra interditando e organizando o trânsito no local para garantir a segurança das pessoas onde homens e máquinas estão trabalhando.

Nesse ano, uma série de ações de conscientização sobre segurança no trânsito foram feitas pela empresa como panfletagem, abordagem dos agentes de trânsito a condutores de veículos, palestras nas escolas e instalação de outdoors em pontos estratégicos da cidade.

A EMTT possui mais de 30 agentes de trânsitos que são posicionados nos locais onde há mais tráfego de pessoas, uma viatura, um caminhão guincho e passou a contar com duas motocicletas para integrar na frota de fiscalização. As motos são frutos de uma articulação do prefeito Bi Garcia (DEM) em que conquistou por meio de emenda do deputado estadual João Luiz (Republicanos) e entregue pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

Além disso, o diretor-presidente da EMTT, Diego Mascarenhas, conta que a fiscalização é intensificada no fim de semana com realização de blitz com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal. O objetivo é melhorar o trânsito da cidade e promover mais segurança para a população.

“Nós estamos fazendo ações em vários pontos da cidade simultaneamente. Estamos dando suporte para o recapeamento asfáltico paralelo a sinalização e na área comercial do centro da cidade de Parintins porque nesse período sabemos que tem o aumento de pessoas circulando nas ruas por conta das festas de fim de ano. Todas essas ações estão sendo feitas e nós vamos mantê-las até o fim de ano para que possamos minimizar os riscos e melhorar a situação dos pedestres, motoristas e passageiros que estão transitando na cidade de Parintins”, salienta.

Fotos: Eder Repolho.