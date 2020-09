Mais de 40 pessoas são detidas em festa clandestina em Parintins

A maioria das pessoas apreendidas era menores de idade. — Foto: Jean Beltrão/Rede Amazônica

A polícia militar e o conselho tutelar do município de Parintins, distante 369 km de Manaus, fecharam uma festa clandestina na noite de domingo (6), durante uma operação de fiscalização. Cerca de 70 pessoas estavam no local. Segundo a polícia, a maioria dos participantes eram menores de idade e foram apreendidos.

Até o último domingo (6), o Amazonas já registrou mais de 123,8 mil casos confirmados do novo coronavírus, com mais de 3,8 mil mortes, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Em Parintins, são mais de 4,2 mil com mais de 110 mortes.

De acordo com a polícia, a festa acontecia por volta de 23h, fora do horário do toque de recolher, que começa 10h, no município. Várias pessoas correram com a chegada da polícia, mas 45 foram detidas. A maioria das pessoas apreendidas eram menores de idade.

As pessoas apreendidas foram levadas para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins. Elas vão responder por ato infracional.

Por G1 AM*

*Com informações de Jena Beltrão, da Rede Amazônica.