Mais de 600 mães são sorteadas durante show de prêmios em Parintins

Sob comando do prefeito Bi Garcia (DEM), primeira-dama Mayra Dias e apoio da Câmara Municipal, a Prefeitura de Parintins promoveu na manhã deste sábado, dia 08, o 12º Show de Prêmios do Dia das Mães. Devido à pandemia de Covid-19, o evento foi transmitido através de live nas redes sociais e pelas rádios Clube e Tiradentes. Mais de 600 prêmios foram sorteados na programação que teve duração de mais de três horas.

Mais de 20 mil mães da cidade e zona rural participaram dos sorteios da Festa do Dia das Mães. As participantes estão inseridas no Cadastro Único ou integram programas sociais coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth).

Para o organizador do show de prêmios, prefeito Bi Garcia, o evento é uma clara demonstração de amor, carinho e respeito às mães de Parintins. “Sempre fizemos a festa das mães. No ano passado não foi possível devido a pandemia. Agora, com a baixa da pandemia, conseguimos organizar e fazer de forma online, sem público e a gente mandando entregar nas casas para as mães que estão no Cadastro Único, que são de famílias de baixa renda”, evidenciou.

Mãe de oito filhos e moradora do Beco Barreto Batista, a dona de casa Daiany de Souza foi a primeira sorteada no festival de prêmios e recebeu um fogão de quatro bocas em sua residência. “Eu quero até chorar. Fico feliz, agradeço a Deus em primeiro lugar e o prefeito Bi Garcia que fez essa linda homenagem ao Dia das Mães”, disse emocionada.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro e Arleison Cruz