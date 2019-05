Mais de 700 mães são presenteadas com valiosos prêmios em evento da Prefeitura de Parintins

Na sua 11ª edição, a Festa do Dia das Mães, promovida pela Prefeitura de Parintins, presenteou mais de 700 mães na noite de sábado (11). O evento, que entrou pela madrugada deste domingo (12), foi realizado na arena do Bumbódromo, com a presença de mais de 16 mil pessoas.

Motocicletas, bicicletas elétricas, geladeiras, fogões, camas boxe, guarda roupas, armários, televisões, celulares, máquinas de lavar, dentre outros prêmios foram entregues às mães sorteadas.

A professora Elizete Tavares foi a primeira sorteada. Ela ganhou uma motocicleta 0 km. “Fui super abençoada. Quero primeiramente agradecer a Deus porque eu nem vinha no sorteio e, de repente, a minha me incentivou até virmos”, enaltece.

Idealizador da Festa do Dia das Mães, o prefeito Bi Garcia ressalta o sentimento de felicidade com o sucesso do evento. “Todos os anos buscamos comemorar esse dia tão importante. Fizemos uma bonita festa com o apoio de muitos colaboradores, comerciantes, secretários, vereadores e gente de nosso povo. Tivemos um evento gigantesco para festejar o Dia das Mães”, conclui Bi Garcia.

