Mais dois médicos chegam para compor equipe da Prefeitura de Parintins

A Prefeitura de Parintins recebeu nesta terça-feira (25) mais dois médicos que irão compor o quadro de profissionais do município nas ações de atenção básica na zona rural.

Dairy Hernandez Hernandez irá atender aos moradores do Caburi, enquanto que Roman Lopez Rodriguez atuará no Mocambo do Arari.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, ambos profissionais foram direcionados a Parintins por meio do programa Mais Médicos, do Governo Federal, e que também contarão com apoio efetivo da Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Saúde.

Ele destacou que além da contratação de médicos para atuação fixa nas comunidades polo, os moradores também recebem atendimentos periódicos com médicos especialistas. Nesta sexta-feira, a agrovila do caburi receberá médicos de várias especialidades para consultas na UBS Denizal Pereira.

SECOM